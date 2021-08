Mercato : Shaqiri vers l'OL, Umtiti au Benfica, Adli à l'AC Milan ? Les dernières rumeurs

Lyon serait enfin passé à l'offensive pour un gros dossier dans ce mercato. Avec le départ de Memphis Depay, et le difficile cas Houssem Aouar, les Gones auraient fait une offre à Liverpool pour obtenir les services de l'ailier suisse Xherdan Shaqiri. Le joueur est notamment un des grands artisans de la victoire de la Nati contre la France lors de l'Euro 2021.

Selon les informations de L'Equipe, Shaqiri serait tombé d'accord avec le club rhodanien pour un salaire autour de 350.000 euros par mois, faisant de lui le plus gros salaire du club depuis le départ de Memphis Depay. L'offre de 6 millions a été refusée par Liverpool qui attend une somme aux alentours des 10 millions.

Peter Bosz ne compte pas non plus s'arrêter là. En plus du Suisse, un iranien serait sur les tablettes de l'OL. Le talentueux attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Serdar Azmoun. Déjà auteur de 4 buts en 3 matchs de championnat avec le club bleu-blanc-azur, Transfermarkt l'estime à 25 millions d'euros, ce qui se rapproche de la demande du club russe. Bien trop cher pour Lyon.

Selon le journaliste italien Gianluca di Marzio, les Lyonnais se pencheraient également sur le cas de Tiémoué Bakayoko. L'ancien monégasque, toujours sous contrat avec Chelsea depuis 2017, enchaîne les prêts, successivement à l'AC Milan, à Monaco puis à Naples, et plairait à Lyon. Mais la concurrence est rude pour le milieu de 27 ans, avec ses deux précédents clubs italiens qui cherchent aussi à récupérer le Français.

Tolisso vers la sortie au Bayern ?

L'ancien Lyonnais Corentin Tolisso pourrait ne pas rester au Bayern Munich pour sa dernière année de contrat. Arrivé en 2017 en Bavière, le milieu de terrain de 27 ans ne rentrerait pas dans les plans du nouveau coach munichois, Julian Nagelsmann. Toujours selon l'Equipe, le prix du champion du monde 2018 serait très abordable, autours des 10 millions d'euros. Pour le remplacer, le champion d'Allemagne se renseignerait sur Marcel Sabitzer, qui jouait sous les ordres de Nagelsmann la saison passée.

Umtiti vers Benfica ?

Il ne fait pas bon d'être un ancien lyonnais. En plus de Pjanic, qui pourrait être forcé de quitter le FC Barcelone et de retourner à la Juve, le défenseur français Samuel Umtiti est lui aussi prié de partir par le club catalan. Tenu comme un des responsables du départ de Messi par les supporters à cause de son refus de départ et de son salaire élevé, les Balugrana doivent toujours réguler leur masse salariale sous peine de voir Memphis Depay non inscrit pour disputer la Liga rapporte le média espagnol Sport.

C'est le média portugais Record qui annonce que le Benfica de Jorge Jesus s'intéresserait de près au profil du défenseur central français pour solidifier le dispositif du club de Lisbonne. Alors qu'il lui reste 2 ans de contrat, le Barça pourrait être tenté de brader l'ancien lyonnais.

Yacine Adli intéresse l'AC Milan

L'ex-parisien Yacine Adli pourrait quitter Bordeaux avant la fin du mercato. En plus du LOSC, le milieu de terrain de 21 ans intéresse énormément de clubs, comme Tottenham, mais surtout l'AC Milan comme l'écrit Tuttosport. Friand de joueur venant de Ligue 1 cette inter-saison avec Mike Maignan et Fodé Ballo-Touré, une offre de 12 millions d'euros a été formulée. Gérard Lopez, président des Girondins, a confirmé que les Rossoneri avaient pris contact pour le joueur.