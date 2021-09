Mercato : Messi, Ronaldo, Griezmann... Les 6 transferts à retenir

Le marché estival des transferts en Europe s'est officiellement terminé le mardi 31 août à 23h59 et 59 secondes très exactement. Ce mercato a été particulièrement animé, et certains transferts ont rendu cette période estivale 2021 rocambolesque. On pense notamment au non-transfert de Mbappé au Real, ou alors au retour de Griezmann à la dernière seconde.

Du côté des clubs de Premier League, le milliard d'euros a été bien dépassé, avec 1.086,6 millions au 26 août selon l'Observatoire du Sport Business. Vient ensuite le championnat italien, avec environ 450 millions d'euros dépensés, puis la Bundesliga (345,6 millions), la Ligue 1 (310,9 millions) et la Liga (195,3 millions).

Retour sur les 6 transferts qui ont rythmé l'été des amateurs de football qu'ils soient français, espagnols ou britannique, dans un mercato qui restera sans doute dans l'histoire.

1. Lionel Messi au PSG

C'est une affaire qui a tenu tout le monde en haleine durant le mois d'août. Son contrat ayant expiré à Barcelone, le club catalan n'a jamais pu rassembler assez de liquidités pour le prolonger, étant dans une situation économique très compliquée. Lionel Messi s'envole pour Paris, et rejoint notamment Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginho Wijnaldum dans un mercato XXL.

Le Paris Saint-Germain a sauté sur l'occasion pour s'approprier gratuitement les services de l'Argentin de 34 ans, sextuple ballon d'or. Un joli coup réalisé pour le club de la Capitale qui a pu observer sa recrue star fouler les pelouses de Ligue 1 pour la première fois ce dimanche 29 août au soir à Reims.

2. Cristiano Ronaldo à Manchester United

"De retour à la maison", voilà ce qu'annonçait le club anglais de Manchester United lors de l'officialisation de Cristiano Ronaldo. Le Portugais de 36 ans revenait douze ans après là où il avait montré toute l'étendue de son talent à l'Europe, devenant une légende des Red Devils.

Après 9 ans au Real Madrid (438 matchs, 450 buts), sa dernière pige de 3 ans à la Juventus n'a pas été couronnée du même succès. Il s'en va pour 20 millions d'euros là où il s'est épanouis aux côtés de Sir Alex Fergusson.

3. Gianluigi Donnarumma au PSG

Un des autres gros coups du PSG sur ce mercato est la signature du gardien italien champion d'Europe, Gianluigi Donnarumma. L'ancien de l'AC Milan a fait une véritable démonstration de force lors de l'Euro avec la Squadra Azzurra, et a séduit les dirigeants parisiens qui cherchent un concurrent à Navas sur le long terme.



Arrivé libre des Rossoneri, l'Italien de 22 ans assurera certainement les buts du club de la Capitale lors des matchs de Ligues des Champions, objectif principal du PSG depuis plusieurs années.

4. Raphaël Varane à Manchester United

Le défenseur central Raphaël Varane découvre un nouveau championnat. Après la Ligue 1 et la Liga, voici la Premier League. En provenance du Real Madrid qu'il a rejoint en 2011, le Français, arrivant en fin de contrat, s'est engagé en Angleterre pour 40 millions d'euros.



Il retrouve notamment ses équipiers en équipe de France Paul Pogba et Anthony Martial. Il sera le patron de la défense mancunienne avec Harry Maguire, assurant les arrières d'un Manchester United favori au titre de champion d'Angleterre cette saison.

5. Jack Grealish à Manchester City

C'est le transfert le plus onéreux de l'été 2021. Après deux saisons pleines à Aston Villa en Premier League, Jack Grealish a changé de dimension en s'envolant dans le Nord-ouest anglais pour 118 millions d'euros. Auteur de 6 buts et 10 passes décisives en 26 matchs la saison dernière avec les Villans, Jack Grealish a réalisé un Euro 2020 de bonne qualité avec la sélection anglaise, avec 2 passes décisives en 5 matchs.



De quoi taper dans l’œil de Pep Guardiola à la tête de City. Le club n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour acquérir les services du joueur de 25 ans. Un pari osé pour les Sky Blues. Il s'agit du plus gros transfert de l'histoire en Premier League.

6. Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid

C'est ce qu'on appelle un transfert de dernière minute, puisque son contrat aurait été validé à 23 heures 59. L'attaquant du FC Barcelone, Antoine Griezmann, a été prêté avec option d'achat pour 40 millions d'euros à l'Atlético de Madrid.



Un retour avec les Colchoneros où le natif de Mâcon (Saône-et-Loire) a déjà évolué. Antoine Griezmann avait été auteur de 133 buts en 257 matches lors des cinq saisons qu'il avait passées à l'Atlético de Madrid entre 2014 et 2019. Une venue qui pourrait relancer la carrière de l'attaquant de 30 ans après ses deux saisons peu convaincantes au FC Barcelone.