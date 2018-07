publié le 26/05/2017 à 14:01

Comme à Monaco, Marseille ou Lille, la prochaine période de mercato de l'Olympique Lyonnais s'annonce agitée. Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Mouctar Diakhaby pourraient quitter leur club formateur, Mathieu Valbuena ne devrait pas être conservé.



Mais le départ le plus probable concerne Alexandre Lacazette. L'attaquant vedette admet depuis plusieurs mois vouloir changer de club et de dimension. Un souhait qui pourrait se concrétiser par un transfert vers l'Atlético de Madrid. Jean-Michel Aulas devrait recevoir plusieurs dizaines de millions d'euros. Une somme qu'il pourrait réinjecter pour remplacer son buteur (100 réalisations en Ligue 1).

Depuis quatre saisons, le numéro 10 lyonnais inscrit au moins 20 buts par saison. Une statistique que son remplaçant devra assumer. Malgré les 26 buts de Lacazette, l'OL n'a pas atteint ses objectifs annoncés et la concurrence s'annonce rude, la saison prochaine.

Balotelli est libre

L'arrivée de Mario Balotelli, à Nice, lors de l'été 2016 avait surpris les observateurs de football. Va-t-il canaliser sa folie et aider le Gym ? Pourra-t-il réaliser une saison pleine ? Les interrogations autour de l’Italien étaient légion. Neuf mois et 17 buts plus tard, voilà que les grands clubs français seraient prêt à le récupérer.



Son contrat azuréen ne durait qu'un an, il est donc aujourd'hui libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Et l'Olympique Lyonnais, selon Le Progrès, se serait positionné sur le dossier. L'ancien Milanais et son entourage ne seraient pas contre un prolongement de carrière en Ligue 1. Il vient d'y effectuer sa saison la plus prolifique de sa carrière.



L'arrivée de Balotelli à Lyon ne coûterait donc pas un euro en transfert. Une prime à la signature et un salaire avoisinant les 4,5 millions d'euros par an seraient les efforts financiers pour le président du dernier 4e du championnat de France.

Gameiro dans le sens inverse ?

Kevin Gameiro pourrait-il faire le chemin inverse d'Alexandre Lacazette ? Ces deux attaquants, si Lacazette signe à l'Atlético de Madrid et si l'ancien Lorientais y reste, vont s'offrir une concurrence qui s'annonce féroce. Antoine Griezmann, (s'il reste lui-aussi), est promis a un poste de titulaire dans l'attaque de Diego Siemone. Mais quel international français va l'accompagner ?



Si les dirigeants madrilènes dépensent 50 millions d'euros pour attirer Lacazette, étonnant qu'il en fasse un remplaçant. Le temps de jeu de Kevin Gameiro, dans la capitale espagnole, serait alors remis en cause. Lyon, conscient de cet imbroglio, serait intéressé par l'ancien Parisien selon le quotidien Marca.



Gameiro est lié avec l'Atlético de Madrid jusqu’en 2020. Il y a effectué une première saison satisfaisante (44 matches, 16 buts). Apparemment pas suffisant puisque les Colchoneros cherchent un titulaire à son poste. Le 3e de Liga fixé sa clause libératoire à 40 millions d'euros.

Deux pistes mexicaines

Déjà lors du mercato hivernal, la piste menant à Javier Hernandez était évoquée. Cette fois-ci ce n'est pas un mais deux Aztèques qui seraient ciblés par les récents demi-finalistes de la Ligue Europa. Carlos Vela, meneur de l'attaque de la Real Sociedad (club de San Sebastian en Espagne) serait également dans les petits papiers des Gones, toujours selon Marca.



Ces deux joueurs voudraient rejoindre un club plus ambitieux que les leurs. Ce que semble proposer l'Olympique Lyonnais. Le gaucher (26 ans), passé notamment par Arsenal, est sous contrat avec le club basque jusqu'en 2018. Chicharito est dans la même situation salariale avec le Bayer Leverkusen. Aucun montant n'a été dévoilé concernant ces deux hommes.

Les autres rumeurs

Kasper Dolberg, attaquant de l'Ajax Amsterdam et bourreau de Lyon en demi-finale de Ligue Europa, son coéquipier Bertrand Traoré, Olivier Giroud (en manque de temps de jeu à Arsenal) et Michy Batshuayi (en manque de temps de jeu à Chelsea) sont les autres attaquants qui intéresseraient les recruteurs de Jean-Michel Aulas.