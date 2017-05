publié le 22/05/2017 à 21:12

"Ça va se décider dans les deux semaines". Et si le feuilleton annoncé du mercato estival 2017 n'était finalement qu'une mini-série ? Antoine Griezmann, invité sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC, a indiqué que son avenir se jouerait très vite, dans deux semaines donc. Apparemment désireux de se confier "sans langue de bois" au micro de Yann Barthès, l'attaquant des Bleus venu faire la promotion de sa biographie, a même livré un indice concernant sa future destination. Et la nouvelle ne ravira pas les supporters de l'Atlético.



Ainsi, "Grizou" a répondu "possible" lorsque Yann Barthès lui a demandé s'il irait à Manchester United, club qui lui fait la cours depuis de longs mois. Désireux d'avoir un peu plus de précisions, le présentateur a demandé quelles chances il accordait à la réussite de l'opération sur une échelle de 1 à 10 : 6, à répondu l'attaquant colchonero. Il est donc fort probable qu'Antoine Griezmann rejoigne le puissant championnat anglais et son club le plus prestigieux.

Antoine Griezmann à Manchester ? « Possible » répond l’intéressé, qui estime ses chances d’y jouer l’an prochain à 6 sur 10. #Quotidien pic.twitter.com/a6XuihJWVG — Quotidien (@Qofficiel) 22 mai 2017

Ardemment désiré par José Mourinho, annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines dans le nord de l'Angleterre, un nouveau défi pourrait ainsi être proposé à celui qui a terminé meilleur buteur de l'Euro 2016. Ce qui pourrait le séparer d'un 10 chances sur 10 d'aller à Manchester United ? S'il n'a pas répondu, il se pourrait que Griezmann attende la finale de la Ligue Europa, qui opposera Manchester à l'Ajax. En effet, seulement 6ème de Premier League cette saison et donc non qualifié pour la Ligue des champions 2017-2018, ManU pourrait quand même gagner son ticket en remportant la "petite" coupe d'Europe. Réponse mercredi 24 mai.