publié le 25/05/2017 à 12:31

C'est officiel : Benoît Costil gardera les buts des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. À 29 ans, le natif de Caen a quitté Rennes dans des conditions particulières après six années passées sous les couleurs noir et rouge. L'international français, à nouveau convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, s'est engagé pour quatre ans. "Il y a un projet hyper-intéressant avec le coach Gourvennec qui a été primordial dans ma décision", a confié Benoît Costil dans les colonnes de L'Équipe.



Une autre arrivée, du côté de Monaco cette fois. Le champion de France a officialisé la venue du jeune milieu (20 ans) Youri Tielmans, en provenance d'Anderlecht. Le coût du transfert est estimé à 20 millions d'euros, toujours selon L'Équipe, qui rappelle que le petite prodige belge a marqué 13 buts et délivré autant de passes décisives la saison passée. Un renfort qui ne sera pas de trop, surtout en cas de départ de Fabinho, pisté par l'Atlético selon Foot Mercato.

À Lyon, le mercato devrait également être très mouvementé. Alors que le buteur Alexandre Lacazette est annoncé sur le départ, Corentin Tolisso ne jouera probablement plus au Parc OL la saison prochaine. D'après Tuttoport, le milieu récemment appelé en équipe de France pourrait rejoindre la Juventus Turin pour 35 millions d'euros. Un autre international, espoir celui-là, pourrait quitter la capitale des Gaules : Mouctar Diakhaby D'après La Gazetta dello Sport, l'Inter Milan serait prêt à débourser 20 millions d'euros pour s'offrir les services du défenseur.