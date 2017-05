Pogba et Mkhitaryan le 24 mai 2017

publié le 25/05/2017 à 05:40

La finale de l'Europa League 2016-2017 ne nous a pas offert un grand match de football mais la rencontre s'est déroulée dans des conditions particulières pour les joueurs et supporters de Manchester United, deux jours après l'attentat qui a fait 22 morts et des dizaines de blessés lors d'un concert dans leur ville. À Stockholm (Suède), où avait lieu cette finale, l'atmosphère était donc spéciale au moment du coup d'envoi, qui a été précédé d'une minute de silence puis d'une ovation en hommage aux victimes.



Alors que les deux équipes éprouvaient des difficultés à entrer dans leur finale, les Red Devils ont pourtant réussi à ouvrir le score rapidement (18e) sur une frappe déviée du milieu de terrain français Paul Pogba. Au retour des vestiaires, l'Arménien Henrikh Mkhitaryan a ensuite doublé le score sur un ballon repris acrobatiquement dans la surface de l'Ajax. L'équipe néerlandaise, peut-être intimidée par l'événement et manquant d'expérience dans ce genre de situation, n'aura jamais réussi à imposer son jeu face à des Anglais laborieux mais suffisamment solides pour décrocher un nouveau trophée.

Après la rencontre, Paul Pogba a déclaré que lui et ses coéquipiers avaient disputé cette rencontre avant tout "pour les victimes" de l'attentat de lundi soir. L'entraîneur portugais des Red Devils, José Mourinho, a lui confié qu'il aurait volontiers "échangé" cette victoire contre la vie des victimes de l'attentat.

