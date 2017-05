publié le 24/05/2017 à 20:27

Deux clubs de légende. Manchester United et l'Ajax Amsterdam s'affrontent ce mercredi 24 mai en finale de la Ligue Europa à Stockholm afin de s'adjuger la première finale européenne de l'année, avant l'affrontement en finale de Ligue des champions entre la Juventus et le Real Madrid. Les Red Devils, touchés par l'attentat qui a frappé Manchester lundi 22 mai, porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée pour rendre hommage aux 22 victimes de l'attaque kamikaze à la sortie du concert d'Ariana Grande.



Pendant 90 minutes (ou plus), les deux équipes disputeront une rencontres aux forts enjeux sportifs. Manchester United et son "Special One" José Mourinho, chercheront à se qualifier pour la Ligue des champions grâce à une victoire, après un championnat terminé à la 6ème place. De leur côté, les héritiers de la tradition de l'Ajax chercheront à remettre un club mythique sur le devant de la scène.