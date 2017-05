publié le 11/05/2017 à 22:57

Ils y ont cru. L'aventure européenne des joueurs lyonnais s'arrête à un petit but d'une prolongation qui aurait pu les envoyer en finale. L'Olympique Lyonnais a été éliminé en demi-finale de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam, malgré sa victoire (3-1) obtenue jeudi 11 mai son public pour le compte du match retour. Le score ne comble toutefois pas l'écart concédé à l'aller aux Pays-Bas, une semaine auparavant (4-1). La formation néerlandaise jouera sa finale mercredi 24 mai contre Manchester United, tombeur du Celta Vigo (1-0 puis 1-1).



Les joueurs de l'OL avaient démarré fort la rencontre avec un objectif simple et avoué : mettre le plus rapidement possible l'adversaire sous l'eau et marquer dès que possible. La première partie de la mission fut parfaitement réalisée puisque Lyon a très largement dominé le début de rencontre mais le premier but n'est pas venu d'un pied français. Dolberg, une fois de plus abandonné par la défense Gone, s'est offert un magnifique lob sur Lopes pour marquer sur une attaque rapide.

Les Lyonnais se montraient confiants, créatifs et pleins d'énergie avant ce but. Ce fut tout le contraire ensuite. Bruno Génésio et son équipe ont eu les jambes coupées jusqu'à la première réalisation de Lacazette. Les deux équipes jouaient la fin du temps additionnel de la première période quand le numéro 10 lyonnais s'est effondré dans la surface. Une chute un poil exagérée, mais la faute était bien là. L'attaquant s'est fait justice lui-même.

Dix dernières minutes folles

Le second but est toujours l'oeuvre du numéro 10 lyonnais mais il a été plus collectif. Il a eu besoin d'un superbe travail (et service) de Nabil Fekir, pour marquer, seul au second poteau, dans le but vide. L’arbitre de la rencontre a sifflé la pause dans la foulée, renvoyant les Lyonnais aux vestiaires regonflés à bloc.



Le début de seconde période a été de même facture que le début de la rencontre : largement à l'avantage des Lyonnais. Il a fallu attendre la 81e minute de jeu et un coup de tête de Ghezzal pour voir le Parc OL s'enflammer, les Lyonnais aux portes de l'exploit. Le premier but européen de la carrière de l'Algérien a offert dix dernières minutes de folie aux 55.000 spectateurs. Mais pas la finale temps rêvée.

Montpellier et Nice au programme

Des ultimes percées de Ghezzal, Fekir et un tir, au ras du poteau, de Cornet ont fait frissonner les Néerlandais jusqu'au bout de cette double confrontation. Lyon est éliminé de la coupe d'Europe, son principal objectif de cette fin de saison 2016-2017. Place désormais aux deux dernières journées de Ligue 1 pour le club de Jean-Michel Aulas. À défaut d'accéder à la Ligue des champions, il doit faire son maximum pour conserver la 4e place du championnat national qui l'enverrait directement en C3. Il doit se déplacer à Montpellier et recevoir Nice.