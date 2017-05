Ligue 1 : Alexandre Lacazette confirme son départ de Lyon

publié le 20/05/2017 à 00:31

Les supporters lyonnais le redoutaient depuis plusieurs années, mais leurs craintes sont cette fois avérées : Alexandre Lacazette ne sera plus lyonnais la saison prochaine. L’attaquant de 25 ans formé à l’Olympique lyonnais a confirmé son départ dans un entretien accordé à L’Équipe vendredi 19 mai. "Je pense que c'est le bon moment", confie le meilleur buteur français de Lique 1, "j'ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier."



Annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid, l'international français ne dément pas : "C'est bien, l'Atlético, c'est un club qui est dans le dernier carré de la Ligue des champions depuis plusieurs années. C'est une belle équipe, dans un nouveau stade, et c'est aussi un club qui fait progresser les joueurs." Après avoir entretenu de rapports parfois conflictuels avec la direction de son club, l’attaquant lyonnais a cette fois obtenu un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas : "On est à un moment où chacun y trouve son compte, et c'est tant mieux."

Samedi 20 mai, Alexandre Lacazette fera donc ses adieux aux supporters rhodaniens au Parc OL, après avoir inscrit 119 buts sous les couleurs de son club formateur depuis 2009. Avant de dévoiler l’identité de son futur club , il retrouvera Antoine Griezmann avec l’équipe de France pour affronter le Paraguay, la Suède et l’Angleterre au début du mois de juin.