Après un peu plus d'une demi-heure de jeu, la mission se complique très sérieusement. Après une entame de match totalement à son avantage, l'Olympique Lyonnais se retrouve mené 2-0 sur la pelouse d'Amsterdam en demi-finale aller de l'Europa League. À la 25e minute, le coup franc de Hakim Ziyech, légèrement effleuré par Bertrand Traoré, a surpris la défense des Gones et Anthony Lopes, impuissant sur sa ligne.



Neuf minutes plus tard, le portier lyonnais, mis sous pression par une passe en retrait de Mouctar Diakhaby, dégageait directement sur une tête hollandaise. Lancé en profondeur, Kasper Dolberg ne ratait pas le cadre d'une frappe du coup de pied droit. L'OL va devoir marquer et ne pas encaisser de 3e but pour conserver des espoirs de finale le mercredi 214 mai à Solna.

Le match retour est prévu dans huit jours, jeudi 11 mai au Parc OL. L'autre demie oppose Manchester United au Celta Vigo avec un match aller en Espagne jeudi 4 mai (21h05). Le vainqueur de cette Ligue Europa décrochera, outre le trophée, une place en Ligue des champions la saison prochaine.