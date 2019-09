publié le 02/09/2019 à 18:15

Keylor Navas ou Thibaut Courtois ? Pendant l'intersaison, Zinédine Zidane a dû résoudre un vrai problème de riche. L'effectif du Real Madrid comptait en effet deux gardiens de stature internationale, deux excellents portiers qui se livraient une concurrence féroce. C'est finalement le Belge qui a bénéficié des faveurs de son coach, poussant inexorablement Navas vers la sortie.

Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d'un gardien expérimenté et régulier dans ses performances. Leonardo a réussi à trouver les mots pour convaincre le Costaricien de rejoindre la capitale. Ce dernier devrait signer son contrat ce lundi 2 septembre.

À 33 ans, Keylor Navas a déjà une belle carrière derrière lui, couronnée par trois victoires consécutives en Ligue des Champions. Artisan majeur de ce triple sacre historique du Real Madrid, il a impressionné les observateurs en n'encaissant que 3 buts en 11 matchs lors de l'édition victorieuse de 2015-2016.

Il s'est aussi distingué au niveau international, avec une Coupe du Monde 2014 qui a vu le Costa Rica finir les phases de poules devant l'Italie et l’Angleterre. Son bilan dans la compétition ? 3 buts encaissés en 5 matchs et un rayonnement international.

Son arrivée au Paris-Saint-Germain vient ponctuer un mercato intelligent de la part des Qataris. Avec son expérience du plus haut niveau et sa capacité d'adaptation éclair, Navas devrait soulager la défense parisienne et, pourquoi pas, aider le club à enfin briller dans la reine des compétitions européennes. Réponse juste après la trêve internationale.