Mercato : Benjamin Mendy signe pour deux saisons à Lorient

Cinq jours après l'acquittement de Benjamin Mendy par la justice britannique, le FC Lorient a annoncé sur Twitter la signature pour deux ans de l'ancien latéral gauche de Manchester City, Monaco, Marseille et le Havre. Le défenseur de 29 ans portera le numéro 5 chez les Merlus, est-il précisé dans le communiqué de presse.

Lorient a terminé 10e à l'issue de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Le natif de Longjumeau espère relancer sa carrière dans un club qualifié de "familial". Suspendu par Manchester City en août 2021, après les premières accusations de viols et d'agressions sexuelles, Benjamin Mendy n'a plus disputé de matches depuis la fin de la saison 2020-2021. Sacré champion du monde en 2018, il compte 10 sélections en Bleu.

Vendredi 14 juillet, Benjamin Mendy a éclaté en larmes lors de l'énoncé du verdict, à l'issue de trois semaines de procès. Le jury a rendu son verdict après un peu plus de trois heures de délibéré : non coupable de viol et tentative de viol, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle. Il était rejugé depuis la fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info