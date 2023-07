Les relations sont désormais tendues entre Kylian Mbappé et le président du PSG, Nasser al--Khelaïfi.

FOOTBALL - PSG : "Le club est plus important que n'importe qui ici", recadre Nasser

C'était la rentrée pour le Paris Saint-Germain, mardi 18 juillet. Pour la première fois, tous les joueurs étaient réunis à l'entraînement avec parmi eux, la star Kylian Mbappé. Si son avenir à Paris est toujours aussi flou, le président du club a tenu à faire une mise au point musclée.

S'il n'y a pas eu de rendez-vous entre le capitaine des Bleus et son président, les allusions de Nasser étaient à peine voilées. Le PSG attend que Kylian Mbappé fasse preuve de clarté, alors que le club reste intransigeant : soit le joueur prolonge, soit il est vendu cet été. Un dossier qui doit être tranché avant le 31 juillet.

Ce non rendez-vous était presque calculé : une volonté de montrer à tous que ce club n'est pas le "Kylian Saint-Germain" et que ce "dossier Mbappé" ne devait surtout pas parasiter le premier entraînement du groupe au complet. Nasser al-Khelaïfi en a profité pour tenir un discours très offensif : "Le club est plus grand que n'importe qui ici", a-t-il martelé.

Une manière de marquer officiellement une nouvelle tonalité au projet parisien, désormais centré sur la performance et la discipline. C'est également un message clair, à l'attention de l'attaquant français : le Paris Saint-Germain n'est plus prêt à tout lui céder.