Mercato : Fofana à Al-Nassr, l'OM sur une star, les Saoudiens sur un bleu ... ce qu'il faut retenir de ce mardi

C'est officiel. Le capitaine du RC Lens, Seko Fofana, rejoint le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, en Arabie saoudite. Le milieu de terrain ivoirien (9 buts, 6 passes décisives en 3 matchs TTC cette saison) manquera aux Sang et Or, qui jouent la Ligue des Champions cette année. À 28 ans, le joueur se lance donc un dernier défi (et profite de la générosité financière de l'Arabie saoudite), et va rapporter entre 20 et 30 millions d'euros au club nordiste.

Ça se précise pour Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille. Le Gabonais pourrait bien rejoindre l'Olympique de Marseille pour une durée de trois ans, selon les informations du Guardian. Deux à trois millions d'euros pourraient être déboursés par le champion d'Europe français, d'après des indications de la presse italienne. Foot Mercato explique de son côté que Chelsea accepterait de le laisser partir libre, tandis qu'Aubameyang veut rejoindre la cité phocéenne. Un accord est proche.

Ca bouge en Ligue 1

Jonathan Bamba (LOSC) signe au Celta Vigo, club de Liga, jusqu'en 2026. Le champion de France va connaître un nouveau challenge chez le treizième du championnat espagnol.

Toujours en Ligue 1, le FC Nantes s'apprête à accueillir Yunus Akgün, d'après Foot Mercato. En effet, le jeune joueur de Galatasaray (Turquie) est d'accord pour rejoindre le FC Nantes, alors que son contrat court jusqu'en 2026 chez les Stambouliotes. Si les négociations entre les deux clubs aboutissent, les Canaris pourraient bien trouver une réponse au départ de Ludovic Blas.

Les Français à l'étranger

Après Fofana, Al-Nassr ne relâche pas la pression sur le mercato. Retardé dans ses recrutements par une sanction infligée par la Fifa, le club saoudien jette son dévolu sur Moussa Diaby (24 ans), selon des informations rapportées par L'Équipe. Une offre de 43 millions d'euros a été formulée pour le joueur du Bayer Leverkusen, formé au PSG et international français. Actuellement en pleine réflexion, son contrat dans la vallée de la Ruhr se terminera en 2025.

Le franco-espagnol Aymeric Laporte pourrait revenir à l'Athletic Bilbao, selon le média espagnol Relevo. Le joueur veut rentrer en Espagne, à la suite d'un passage plus que mitigé à Manchester City (seulement 12 matchs disputés en Premier League cette saison). Initialement pisté par le FC Barcelone, le club catalan a finalement abandonné la possibilité.

