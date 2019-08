publié le 22/08/2019 à 16:20

Mais à quoi joue Leonardo ? C'est sûrement la question qu'ont dû se poser les supporters parisiens devant la une de L'Équipe, ce jeudi 22 août. Le quotidien sportif révèle en effet que le Real Madrid aurait soumis une offre démentielle aux dirigeants du PSG. Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas + 100 millions d'euros cash, contre Neymar, soit un total cumulé d'environ 220 millions, selon Transfermarkt, pour enrôler la star brésilienne. Une enchère refusée par les Qataris.

Le club francilien aurait pourtant pu être gagnant dans l'affaire, Keylor Navas est un très bon gardien, un poste que le PSG doit absolument renforcer. Gareth Bale et James Rodriguez sont eux aussi d'excellents techniciens sur le front de l'attaque et, même si leur niveau est en baisse, ils seraient redoutables en Ligue 1 et ont une belle expérience en Ligue des Champions.

Oui, mais. Toujours selon L'Équipe, les dirigeants parisiens souhaiteraient récupérer la totalité des 222 millions payés pour Neymar en 2017. Or, Leonardo estime que le compte n'y est pas dans l'offre du Real, même avec les trois internationaux proposés par les Merengues. Surtout que deux d'entre eux, Bale et James, sont considérés comme indésirables à Madrid et ont déjà été placés sur le marché des transferts.

Se queda ?

Toujours dans la course, Barcelone voit ses propositions systématiquement refusées par le PSG. Ce dernier ne voudrait pas du prêt payant énoncé par les Catalans, mais d'un transfert comptant ou une transaction mêlant cash et joueur(s) à forte valeur. Les Rouge et Bleu jouent la montre, le marché des transferts ferme le 2 septembre et Neymar pourrait bien passer une saison supplémentaire à Paris, en cas d'absence d'offres satisfaisantes. D'après L'Équipe, l’entraîneur Thomas Tuchel aurait déjà fait savoir que le Brésilien serait le tireur de penalty numéro 1 s'il restait finalement dans son effectif.