publié le 15/10/2020 à 14:53

Sous le feu des critiques pour avoir vendu le football français au groupe audiovisuel espagnol Mediapro, la LFP a décidé de riposter de manière ferme à son diffuseur. Pas question pour l'heure de négocier un quelconque rabais du contrat, mais au contraire une demande officielle d'en appliquer les termes, à savoir le règlement des échéances, notamment celle du 5 octobre avec un versement de 172 millions d'euros.

En attendant, la LFP va contracter un nouveau prêt de 120 millions d'euros auprès d'une banque étrangère et a actionné la garantie donnée par la société mère du groupe Mediapro, le fond chinois Orient Hontai Capital. Arnaud Rouger, le directeur général exécutif de la Ligue, compte ainsi mettre la pression sur Mediapro, tout en essayant de rassurer les clubs qui ont besoin de liquidités.

Si l'option privilégiée demeure de trouver une issue favorable avec Mediapro, la rupture pure et simple du contrat record de 814 millions d'euros annuels entre 2020 et 2024 et sa reprise par d'autres opérateurs est désormais clairement envisagée. Reste à savoir si Canal+, BeIn ou d'autres acteurs seraient intéressés. Et surtout, à quel prix ?