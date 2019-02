publié le 12/02/2019 à 14:52

À moins que Layvin Kurzawa ne sorte finalement du chapeau de Thomas Tuchel, les 11 Parisiens qui vont débuter sur la pelouse de Manchester United mardi 12 février (21h) sont connus. En revanche, le système dans lequel ils vont disputer ce 8e de finale aller de Ligue des champions reste un mystère. 4-2-3-1, 3-4-3 ou 4-3-3 : toutes les options restent ouvertes.



Gianluigi Buffon et ses 41 ans seront alignés dans les buts au nom de l'expérience des grands matches, de même que Dani Alves (35 ans) sur le côté droit, dans un rôle plus ou moins offensif suivant que le PSG est en possession du ballon ou pas. La défense sera composée de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat (ou Kurzawa).

Marquinhos, plutôt que la recrue Leandro Paredes, et Marco Verratti tenteront de protéger leurs défenseurs et d'animer la relance. En l'absence d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé occupera la pointe de l'attaque. Neymar sera remplacé par Julian Draxler, qui va tenter d'exprimer son talent comme Angel Di Maria.

Pas de profondeur de banc

Sur le banc, les solutions de rechange de Tuchel se nomment Alphonse Areola, Éric Maxim Choupo-Moting, Paredes, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Colin Dagba et Moussa Diaby. Pas vraiment rassurant sur le papier pour inverser une tendance négative en fin de match, si le scénario tourne mal...



Côté Mancunien, Ole Gunnar Solskjaer dispose de toutes ses armes, mais là encore le schéma reste flou : 4-2-3-1 ou 4-3-3 ? Les Français Paul Pogba et Anthony Martial, en grande forme ces dernières semaines, seront notamment à surveiller de près. Le poste d'avant-centre revient au jeune Britannique Marcus Rashford (21 ans).

Manchester United-PSG : les équipes probables

Manchester United : De Gea - Young (cap), Lindelöf, Jones, Shaw - Matic, Herrera - Lingard, Pogba, Martial - Rashford



PSG : Buffon - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat (ou Kurzawa) - Alves, Marquinhos, Verratti - Draxler, Mbappé, Di Maria