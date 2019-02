Manchester-PSG : Cavani inquiète, Verratti rassure

et AFP

publié le 10/02/2019

La blessure au pied droit de Neymar, indisponible jusqu'à début avril, a jeté un froid sur le PSG. L'image de Cavani, qui est sorti samedi en championnat contre Bordeaux (1-0) en se plaignant de la jambe droite, sonne comme un avis de grand gel.



"Je ne sais pas s'il peut jouer (mardi)", a indiqué Thomas Tuchel, qui a évoqué une blessure "musculaire". L'entraîneur allemand assure qu'il y a "beaucoup de plans B". Confiant, le tacticien explique : "Sans Ney, peut-être sans Marco, peut-être sans Edi. Nous avons un plan D (...). Mais si deux ou trois joueurs clé ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. S'il nous manque plusieurs joueurs, le défi est encore plus grand."

Après avoir marqué un penalty très puissant, l'Uruguayen s'est rapproché du banc parisien, en grimaçant, puis a filé directement vers les vestiaires. Il a été remplacé après la pause par Kylian Mbappé.

Verratti sera-t-il prêt ?

Le 19 janvier, lors d'une victoire record contre Guingamp (9-0), Marco Verratti sort sur blessure, touché à la cheville gauche. Cette entorse l'écarte des terrains pendant quatre semaines. L'Italien vient finalement de rejouer pendant une heure contre Bordeaux samedi, mais il manque de rythme à trois jours du 8e de finale aller de C1 contre les Mancuniens.



Mais il est déjà acquis que le "Petit hibou", s'il postule pour une place de titulaire à Old Trafford, ne sera pas à 100% de ses capacités physiques, après une si longue absence.

Tuchel s'est d'ailleurs montré prudent : "Je ne sais pas si c'est possible qu'il joue encore à Old Trafford dans trois jours. Dans notre situation, c'est peut-être nécessaire d'essayer", a déclaré le coach allemand, qui veut attendre l'avis du staff médical avant de trancher.