publié le 07/02/2019 à 19:22

Après une première défaite en championnat contre Lyon, le champion de France a été bousculé, poussé en prolongation mercredi soir en Coupe de France par Villefranche-Beaujolais, club de National... Et on est bien loin de la sérénité affichée il y a quelques semaines.



Les voyants sont tous passés à l'orange : blessure de Neymar et de Verratti, mise à l'écart de Rabiot sur fond de guerre intestine entre Thomas Tuchel et son directeur sportif Antero Henrique, énième tacle en public glissé par l'entraîneur allemand au sujet de la qualité du travail de recrutement au sein du club... "On manque de joueurs fiables et de haute qualité. C'est très difficile".

Dans ce contexte tendu, RTL vous révélait il y a trois semaines l'existence d'une rencontre entre Tuchel et Arsène Wenger. Et le quotidien britannique The Times révèle aujourd'hui que le PSG a fait une offre à l'ancien manager d'Arsenal pour prendre les pleins pouvoirs du sportif. Une restructuration est donc en vue mais à moyen terme : pas avant l'été prochain.

L'urgence, c'est mardi 12 février à 21 heures pour les 8e de finale de la Ligue des champions. D'ici là, il serait bon de retrouver un peu de calme.

À écouter également dans ce journal

Italie - La France a rappelé son ambassadeur en Italie après une série de déclarations outrancières et d'attaques sans précédent selon le Ministère français des Affaires étrangères. La dernière en date était la rencontre entre le vice Premier ministre italien et des "gilets jaunes".



Agression - Après le récit de Cécile Duflot, en larmes, qui a raconté l'agression dont elle aurait été victime par Denis Baupin. De quoi provoquer la colère d'Emmanuelle Cosse, qui défend son mari au tribunal, séducteur invétéré, elle le reconnaît, mais pas harceleur.



Terrorisme - À Bruxelles, les journalistes Didier François et Nicolas Hénin ont reconnu sans "aucun doute" Mehdi Nemmouche comme celui qui fut leur geôlier en Syrie pendant leur détention. "Un homme sadique et narcissique", selon Nicolas Hénin. Mehdi Nemmouche, 33 ans, est jugé pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014.