VIDÉO - Coupe du Monde 2018 : le but de Meunier lors de Belgique-Angleterre

publié le 14/07/2018 à 16:53

La Belgique plus démobilisée que l'Angleterre après son élimination en demi-finale de cette 21e Coupe du Monde face à la France ? À en croire l'ouverture du score rapide de Thomas Meunier, suspendu face aux Bleus, non. Dès la 4e minute, le joueur du Paris Saint-Germain a repris du... tibia droit un centre venu de la gauche adressé par Nacer Chadli, trouvé dans la profondeur par Romelo Lukaku.



C'est le premier but de Meunier dans la compétition, le 15e de la Belgique et le 161e du tournoi. Pour ce match pour la 3e place, le sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol Roberto Martinez, a choisi d'aligner son équipe type. Gareth Southgate, lui, a procédé à cinq changements par rapport au 11 de départ battu par la Croatie (2-1 après prolongation) en demie.

#CM2018 #BELENG 4è, 1-0



¿¿ BUT BELGE ¿¿

¿ LE PARISIEN MEUNIER ¿



Lukaku trouve Chadli dans la profondeur côté gauche. Son centre pour Meunier est parfait, et le latéral du @PSG_inside la met au fond, 1-0, déjà !



Regardez ¿https://t.co/Q6hr5Wsx4A — Téléfoot (@telefoot_TF1) 14 juillet 2018