Manchester City-Lyon : 4 raisons de croire à un nouvel exploit de l’OL

publié le 14/08/2020 à 16:38

La première demi-finale est déjà connue, elle opposera le Paris Saint-Germain au RB Leipzig. La deuxième se jouera entre les vainqueurs du match FC Barcelone-Bayern Munich et Manchester City-Lyon.



L'Olympique Lyonnais ne part pas favori face à l'équipe de Pep Guardiola. En effet, Manchester City reste invaincu cette année en Ligue des Champions. L'équipe a gagné six matchs sur huit. Au total, ils ont inscrit 20 buts contre 6 encaissés.

De son côté, Lyon n'a remporté que trois matchs sur huit et en a perdu trois également. Les Lyonnais ont marqué à 11 reprises mais ont encaissé 10 buts. Au niveau des statistiques, les Anglais ont donc l'avantage mais Lyon a toujours des raisons d'y croire.

Un effectif au complet, un dispositif qui fait flancher les plus grands clubs et un bon souvenir de leur dernier dernière confrontation peuvent donner de l'espoir à l'Olympique Lyonnais. Même si les chances restent faibles, le club français peut espérer reproduire un exploit comme face à la Juventus en huitièmes de finale.

1. Le 3-5-2, l'arme fatale de l'OL

Le dispositif mis en place par Rudi Garcia a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises face à des équipes imposantes. Lyon a réussi à éliminer la Juventus de Turin grâce à cela et a su tenir tête au Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue.

Avec ces trois défenseurs centraux et cinq joueurs au milieu de terrain, l'équipe forme un bloc compact en défense, dynamise le milieu et favorise les contre-attaques rapides. Ce dispositif peut s'avérer un atout de poids face à Manchester City, qui compte bien conserver le ballon dans ses pieds.

2. Un air de déjà vu

On s'en rappelle, les deux équipes s'étaient rencontrées lors de la saison 2018/2019 en Ligue des Champions. Elles faisaient partie de la poule F et se sont affrontées à deux reprises.

L'Olympique Lyonnais avait alors créé la surprise. Lors du match aller, les Lyonnais vont chercher une victoire 2-1 en Angleterre avec des buts de Maxwell Cornet et de Nabil Fekir. Au retour, l'OL réitère. Ils gagnent pas cette fois-ci mais réalisent un match exceptionnel et arrachent un match nul grâce à un doublé de Maxwell Cornet.

Ils ont réussi une fois, ils sont capables de surprendre tout le monde à nouveau.

3. L'effectif au complet, ou presque

Cette saison a été compliquée au niveau des blessures pour l'Olympique Lyonnais. Les joueurs-clés du club ont enchaîné les blessures. Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Maxwell Cornet et d'autres sont passés par la case infirmerie cette année.



Mais aujourd'hui ils sont tous de retours. Certains restent tout de même incertains. À l'instar de Cornet, héros de la double confrontation contre Manchester City l'année dernière.

4. Espérer un scénario favorable

Enfin, les supporters lyonnais devront espérer un coup de chance. L'idéal reste de marquer très rapidement un premier but. Ce genre de scénario déstabilise souvent l'adversaire qui ne pense plus qu'à marquer, quitte à délaisser la défense.



De plus, le format exceptionnel de la Ligue des Champions cette année favorise les outsiders comme Lyon. Ils peuvent réaliser un exploit sur un match, ce qui est suffisant pour accéder à la demi-finale.



Il faut rappeler qu'en cas de victoire de Lyon samedi, les joueurs de Rudi Garcia feront face à Barcelone ou à Munich, deux autres cadors du football.