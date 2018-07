Lyon - Saint-Étienne : humiliés à l'aller, les Verts veulent leur revanche

publié le 24/02/2018 à 08:45

Les derbys entre Lyon et Saint-Étienne ont toujours une saveur particulière. Ce n'est pas les supporters qui diront le contraire... Mais la rencontre de ce dimanche 25 février pourrait avoir un goût de revanche. Souvenez-vous, le 5 novembre dernier, l'Olympique Lyonnais, emmené par un immense Nabil Fekir, venait ridiculiser les Verts, à Geoffroy Guichard, avec pas moins de cinq buts inscrits.



Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Sur le dernier but lyonnais, le meneur de jeu et capitaine de l'OL, n'a pas hésité à brandir son maillot face au kop stéphanois. Une célébration vue comme une véritable provocation. Une humiliation même. De nombreux supporters du Forez ont alors envahi le terrain, obligeant l'arbitre à arrêter pendant de très longues minutes la rencontre. Les événements extra-sportifs avaient pris le pas sur le reste, reléguant au second plan cette démonstration des hommes de Bruno Génésio.

Le début d'une véritable descente aux enfers pour les Stéphanois, incapable de signer la moindre victoire pendant deux mois. L'entraîneur Oscar Garcia, dont la signature avait été largement saluée cet été, quitte le navire avant même la trêve hivernale laissant sa place à Julien Sablé, l'enfant de la maison qui a porté pendant neuf ans le maillot vert. Ce dernier étant lui même relayé au rang de numéro 2 après l'arrivée de Jean-Louis Gasset.

Les Verts veulent enchaîner

Depuis les choses ont évolué. Paul-George Ntep, Yann M'Vila, Matthieu Debuchy ont posé leurs valises dans le département pour renforcer une équipe alors aux abois. Et malgré un début d'année 2018 encore poussif, les coéquipiers de Loïc Perrin ont relevé la tête ces dernières semaines pour s'offrir une bouffée d'air.



Une victoire contre Caen, à Amiens et à Angers, ainsi qu'un match nul contre Marseille ont redonné confiance aux Verts, qui se sont peu à peu éloignés de la zone rouge. Amiens, en position de barragiste, est dorénavant distancé de sept points.



L'OL n'a plus le droit à l'erreur

À l'inverse, l'euphorie lyonnaise s'est éteinte à la fin du mois de janvier. Après avoir signé une probante victoire contre Paris, l'OL s'est écroulé à Bordeaux. Le début d'une mauvaise série pour le club de Jean-Michel Aulas, qui s'est ensuite incliné à Monaco et contre Rennes avant de concéder le nul à Lille.



Si les victoires contre Montpellier en Coupe de France et Villareal en Ligue Europa nuance quelque peu ces résultats, la crise couve entre Rhône et Saône. Surtout que la manière pose de nombreuses questions. Incapable de l'emporter malgré des supériorités numériques, incapable de conserver le score malgré deux buts d'avance... Les Lyonnais inquiètent. Les individualités ne masquant pas (ou plus) un fond de jeu inexistant.



L'enjeu de ce round 2 dépasse une nouvelle fois la simple rivalité entre les deux clubs voisins. Si Saint-Étienne veut clairement prendre sa revanche, une victoire permettrait surtout aux Verts de moins regarder dans le rétroviseur. Côté lyonnais, le podium pourrait définitivement s'envoler à neuf journées de la fin du championnat.