publié le 04/02/2018 à 20:15

Une semaine après le choc spectaculaire à Marseille (2-2), Monaco a une nouvelle occasion de reprendre pied sur le podium : il reçoit dimanche 4 février (21h00) l'Olympique lyonnais, fier dauphin du PSG avant le coup d'envoi de cette 24e journée. La bataille du 'Big 3' pour la Ligue des champions est toujours aussi serrée dans l'ombre du club parisien, et les confrontations directes sont bien sûr cruciales dans cette optique.



D'autant que vendredi soir, l'OM a frappé fort en disposant du FC Metz 6-3, s'emparant provisoirement de la deuxième place derrière un PSG sans frissons à Lille samedi (3-0). Respectivement à 3 et 4 points de l'OM, l'OL et l'ASM pourraient perdre gros en cas de défaite, et ne pas franchement avancer en cas de match nul.

Côté spectacle, il devrait y avoir des buts entre deux des plus beaux effectifs de Ligue 1. Les deux clubs se sont affrontés lors du match aller mais aussi en Coupe de France avec à chaque fois une victoire lyonnaise mais sur un score riche et serré, 3-2.

La défense de Lyon devra avoir les yeux rivés sur Falcao, mais aussi sur Baldé, Jovetic ou Lopes selon les choix de Jardim. Côté lyonnais Fékir, Mariano mais aussi Memphis et Traoré tenteront de mettre le feu au champion de France en titre.

L1- 24e journée : programme et classement

Vendredi 2 février :

20h45 : Marseille - Metz



Samedi 3 février :

17h00 : Lille - PSG

(20h00) Amiens - Saint-Etienne

Montpellier - Angers

Nice - Toulouse

Strasbourg - Bordeaux



Dimanche 4 février :

15h00 : Rennes - Guingamp

17h00 : Caen - Nantes

21h00 : Monaco - Lyon



Mardi 20 février (match reporté en raison des inondations) :

18h30 : Troyes - Dijon