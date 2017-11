publié le 17/11/2017 à 16:31

L'heure du renouveau pour les Verts ? La trêve internationale n'aura pas été de tout repos pour l'AS Saint-Étienne et ses supporters. Après la déroute face à l'ennemi lyonnais lors du derby à Geoffroy-Guichard, les tensions étaient maximales au sein de l'institution stéphanoise. Et ce, jusqu'à la démission d'Oscar Garcia, pourtant arrivé en juillet dernier, mardi 14 novembre.



Il faut avouer que la mayonnaise n'a jamais vraiment pris malgré des espoirs notables lors de sa signature. Critique du mercato estival, résultats en dents de scie, incompréhension avec la direction... La nouvelle romance n'a guère duré. Et c'est un enfant du pays qui en profite. La direction du club a en effet confié la gestion de l'équipe à un visage bien connu des supporters : Julien Sablé.

Neuf ans passés à l'ASSE

Une solution qui tranche forcément avec le choix d'Oscar Garcia, l'été dernier. Julien Sablé, qui a porté les couleurs de l'ASSE pendant neuf ans (1998-2007), connaît parfaitement le club et les attentes, contrairement à son prédécesseur, qui n'avait pas forcément cerné "l'identité du club", selon les propos tenus par Roland Romeyer.



L'inexpérience de l'ancien milieu de terrain sur un banc d'une équipe professionnelle ? Pas grave. Les co-présidents ont opté pour un véritable retour aux sources dans cette période difficile. "C'est clair et précis. Il est l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Le pilote, c'est Julien", a déclaré Roland Romeyer.

Redresser la barre

Un "pilote" qui n'a pas hésité à relever le défi qui s'offre à lui. Si les pensionnaires du Chaudron occupent actuellement à la sixième place du classement, la dynamique est clairement négative avec seulement une victoire sur les sept dernières matches.



Le réveil aura-t-il lieu ce vendredi 17 novembre ? En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Loïc Perrin, qui fait son retour dans le groupe après une blessure au mollet, se déplacent à Lille pour affronter l'équipe de Marcelo Bielsa. Un premier match avant de se confronter à Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Marseille, Monaco et Guingamp avant la trêve hivernale.