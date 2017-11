publié le 05/11/2017 à 18:52

Les supporters lyonnais et stéphanois ne manqueraient cette rencontre pour rien au monde. Ce dimanche 5 novembre, l'Olympique lyonnais se déplace à Saint-Étienne pour le 115e derby de l'histoire. Un match à la saveur toujours particulière entre ces voisins mais surtout ennemis du football français.



Une rivalité qui remonte déjà à des.dizaines d'années. "Le derby a pris de l’ampleur au fil des années. Ce qui fait un derby c’est la proximité géographique mais aussi la rivalité sportive. Et la spécificité de Saint-Étienne et Lyon, c'est que cette rivalité sportive s’inscrit dans la durée", explique Nicolas Hourcade, enseignant à l'école centrale de Lyon et sociologue, citant notamment les années 60-70 pour les Verts et les années 2000 pour les Gones.

Grâce à cette longévité sportive, "les joueurs, les supporters, les dirigeants, les journalistes peuvent la retravailler au fur et à mesure des années", poursuit le spécialiste.

Mineurs contre bourgeois ?

Outre le côté sportif, Nicolas Hourcade évoque également certaines "caricatures" concernant cette rivalité notamment concernant l'opposition entre la ville de mineurs et la ville de bourgeois. "Les supporters, à chaque fois, essayent de prendre dans l'histoire de leur ville ou dans la réalité actuelle des éléments qui vont permettre de justifier cette rivalité", détaille-t-il.



Mais selon lui, cette opposition est dorénavant obsolète : "C'est plus une opposition entre deux villes quasiment dans la même métropole. C'est une rivalité comme si c'était un derby de deux clubs d'une même ville comme cela se fait dans d'autres championnats".