publié le 18/02/2018 à 16:15

Vainqueur de ses deux matches de Coupe en février, de France à Montpellier (1-2) et d'Europe contre les Espagnols de Villareal (3-1), Lyon espère mettre fin à une série de trois revers en championnat qui l'ont distancé dans la course à la 2e place, si importante en fin de saison.



Il est vrai pénalisé par l'arbitrage à Bordeaux (3-1) et contre Rennes (2-0), les joueurs de Bruno Génésio se sont aussi sabordés à Monaco (3-2), où ils menaient 2-0 après 28 minutes et ont joué à 11 contre 10 durant une mi-temps.

De son côté, le Losc reste un bon match nul à Nantes (2-2). À domicile, les Dogues ont longtemps tenu tête au PSG avant de plier sur la fin (0-3). Ils avaient auparavant dominé Strasbourg (2-1). Au match aller, fin novembre, Lille avait dominé l'OL sur sa pelouse (1-2) à la surprise générale.

L1- 26e journée : programme et classement

Vendredi 16 février :

20h45 : Monaco - Dijon



Samedi 17 février :

17h00 : PSG - Strasbourg

20h00 : Amiens - Toulouse

Angers - Saint-Etienne

Caen - Rennes

Montpellier - Guingamp

Troyes - Metz



Dimanche 18 février :

15h00 : Nice - Nantes

17h00 : Lille - Lyon

21h00 : Marseille - Bordeaux