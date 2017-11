EN DIRECT - Suivez Saint-Étienne - Lyon en live commenté

publié le 05/11/2017 à 20:20

Soir de derby. Ce dimanche 5 novembre, Saint-Étienne reçoit Lyon au stade Geoffroy-Guichard. Et autant dire que Lyon arrive en position de force. Une bonne dynamique que l'OL entend bien poursuivre pour empocher ce 115e derby.



Avant la 12e journée de Ligue 1, les Lyonnais, troisièmes du Championnat, restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et sont quasiment qualifiés pour les 16es de finale de l'Europa League. Si le mois d'octobre leur a souri, ils ne font pas pour autant le court déplacement dans le Forez avec excès de confiance. Surtout que les Gones n'ont plus ramener de victoire du Chaudron depuis quatre ans maintenant...

Côté stéphanois, la dynamique est bien différente. Sixième au classement avant cette rencontre, avec 18 points, les Verts sont en difficultés ces dernières semaines et restent sur une série de trois matches sans victoires. Si l'on regarde encore plus loin, les hommes d'Oscar Garcia n'ont remporté qu'un seul de leur six derniers matches. La pression est maximale.

