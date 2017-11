publié le 05/11/2017 à 14:39

La révélation du début de saison est lyonnaise. Et pour les Gones, c'est tout sauf une surprise. Depuis un an, les amateurs de l'Olympique lyonnais militent en masse sur les réseaux sociaux pour voir plus régulièrement le jeune Houssem Aouar sur la pelouse.



Et leur souhait est désormais exaucé. Si les premiers matches de cette saison ressemblaient tristement à ceux de l'exercice précédent, avec un Houssem Aouar sur le banc ou en tribunes, le joueur de 19 ans a su être patient avant de saisir magistralement sa chance. Au point de s'imposer comme une évidence au sein de l'effectif lyonnais.

Quelques minutes à Nantes, puis à Paris avant une première titularisation, et un premier but, lors de la réception de Dijon au Parc OL. Depuis ce match, le 23 septembre 2017, la nouvelle pépite lyonnaise est indispensable. Résultat : pas moins de six titularisations consécutives avant d'être laissé sur le banc, pour souffler, lors du dernier match d'Europa League face à Everton.



Un milieu polyvalent

Âgé de tout juste 19 ans, Houssem Aouar tient logiquement la corde pour être titulaire lors de la prochaine journée qui voit l'Olympique lyonnais se déplacer chez son voisin, et ennemi, stéphanois. Un match à la saveur forcément particulière. Et malgré son jeune âge, ce lyonnais pur jus le sait bien : "On sait que c’est un match à part, très important pour nous et pour tout un club (...) Je sais bien que c’est le match de l’année", a-t-il déclaré dans les colonnes du Dauphiné.



Mais, s'il est pressenti pour débuter la rencontre, difficile de savoir à quel poste. Depuis le début de la saison, Bruno Génésio n'a pas hésité à le faire évoluer en tant que milieu offensif à la place de Memphis Depay, en position de pivot aux côtés de Lucas Tousart ou encore en milieu relayeur dans un milieu à trois.



Et le joueur, à la vocation offensive au départ, n'a jamais rechigné à descendre d'un cran. Au cœur du jeu, il s'est même imposé avec une facilité déconcertante faisant parfaitement le liant entre la récupération et l'attaque et reléguant ainsi derrière lui des habitués du poste comme Jordan Ferri par exemple.

Une palette technique complète

Au côté du maître incontesté du Parc OL, Nabil Fekir, il anime parfaitement le jeu dictant avec succès la partition lyonnaise. Et les statistiques parlent pour lui. Toutes compétitions confondues, Houssem Aouar a été titularisé à six reprises et placé sur le banc à trois reprises pour un total de 527 minutes et deux buts.



Mais cela ne s'arrête pas là. Avec 32,6 passes de moyenne, plus de 84% de passes réussies et 65% de duels gagnés par match, selon les chiffres disponibles sur le site Who Scored, Houssem Aouar s'impose naturellement. Son jeu tourné au maximum vers l'avant, son aisance technique, ses ouvertures millimétrées ou encore son toucher de balle soyeux sont des points forts dans une équipe sur courant alternatif depuis le début de la saison. Et ce, malgré une bonne dynamique ces dernières semaines.



Pour preuve, le dernier match de l'Olympique lyonnais. Sur la scène européenne, en déplacement à Liverpool pour affronter Everton, les hommes de Bruno Génésio se sont détachés après l'entrée en jeu de leur pépite, également buteur, pour une probante victoire en terre anglaise (3-0).