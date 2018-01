publié le 21/01/2018 à 20:15

Des six adversaires que le PSG doit encore affronter avant de se rendre à Madrid le mercredi 14 février prochain, celui de ce soir est sur le papier le plus dangereux. Le plus à même de lui proposer une opposition compliquée, voire de le pousser dans ses retranchements. Ce Lyon-Paris clôt la 22e journée de Ligue 1 Conforama, avec un parfum de grandes soirées européennes.



À l'aller, le dimanche 17 septembre au Parc des Princes, l'équipe d'Unai Emery avait été sérieusement secouée, avant de s'en sortir sur deux buts contre leur camp de Marcelo et Morel en fin de match (75e, 86e). Si le rendez-majeur suivant fut parfaitement négocié, face au Bayern (3-0), les déplacements à Marseille (2-2) Munich (3-1) ont laissé le constat que ce Paris est encore loin d'une machine complètement au dessus des autres.

Contre Dijon, ce le fut (8-0). Dans ce contexte, ce déplacement dans le Rhône est particulièrement attendu. Pendant que Neymar et ses coéquipiers concassaient les Bourguignons, Fekir et les siens assuraient à Guingamp (0-2). Et les Lyonnais n'ont pas grand chose à perdre...

L1- 22e journée : programme et classement

Vendredi 19 janvier 2018 :

20h45 : Caen - Marseille



Samedi 20 janvier 2018 :

17h00 : Nantes - Bordeaux

20h00 : Amiens - Guingamp

Montpellier - Toulouse

Rennes - Angers

Strasbourg - Dijon

Troyes - Lille



Dimanche 21 janvier 20187 :

15h00 : Nice - Saint-Étienne

17h00 : Monaco - Metz

21h00 : Lyon - PSG