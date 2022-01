Lyon-PSG : Toko-Ekambi, Hakimi, Gueye... Les absents en raison de la CAN 2022

Entre cinquième vague de l'épidémie de coronavirus en France et début de la Coupe d'Afrique des nations, dimanche 9 janvier, la plupart des équipes de Ligue 1 se présentent amoindries en ce début d'année 2022. Le choc de clôture de la 20e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG n'y échappe pas. Les deux effectifs ont d'abord vu partir au Cameroun trois de leurs éléments.

L'OL doit se passer de son deuxième meilleur buteur derrière le Brésilien Lucas Paqueta (6 buts), le Camerounais Karl Toko-Ekambi (5 buts). Deux autres attaquants sont concernés par le tournoi africain : Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe). Peter Bosz ne peut plus s'appuyer que sur Moussa Dembélé comme élément d'expérience dans le secteur purement offensif ; une fois de plus, Lucas Paqueta devrait monter d'un cran.

Le Brésilien a eu le temps d'observer une période d'isolement de 7 jours après son test positif à la Covid-19 annoncé le 29 décembre dernier, tout comme ses quatre partenaires touchés et dont le nom n'a pas été révélé. En revanche, les Parisiens, Angel Di Maria et Julian Draxler, déclarés positifs jeudi 6 janvier seront forfaits, tout comme Layvin Kurzawa testé la veille.

Hakimi et Gueye, deux cadres parisiens en Afrique

Pour Gianluigi Donnarumma, il y a un espoir de présence dans le groupe : le gardien italien a été déclaré positif mardi 4 janvier, soit cinq jours avant le choc. En cas de test négatif dimanche matin, il pourrait postuler, même si Keylor Navas semble bien parti pour être titulaire. Quant à Lionel Messi, il a pu revenir d'Argentine. Négatif, il ne figurait toutefois pas sur les premières images de l'entraînement de vendredi 7 janvier.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est l'absence de trois éléments partis à la CAN, dont deux cadres : le latéral droit marocain Achraf Hakimi et le milieu sénégalais Idrissa Gueye. Un autre joueur du Sénégal complète la liste des internationaux parisiens retenus au Cameroun : Abdou Diallo, défenseur régulièrement remplaçant. Colin Dagba devrait suppléer Hakimi, les jeunes Xavi Simons, Édouard Michut ou Ismaël Gharbi gratter encore quelques minutes.