Mercato estival : les 5 transferts marquants en Ligue 1

Le mercato estival édition 2021, c'est terminé. Entre départs et arrivées en Ligues 1, le suspense à été présent tout au long de cette période de transferts entre les différents clubs. Et certains, plus que d'autres, ont marqué l'histoire du football. Notamment le Paris Saint-Germain qui a surpris tout le monde en recrutant l'attaquant star Lionel Messi venu tout droit du FC Barcelone.

Un mercato riche après une saison compliquée. Cette année, les clubs français ont eux aussi subi la crise sanitaire avec pour conséquence principale une succession de matches à huis clos pendant la quasi totalité de la saison. Toutefois, cela n'a pas empêché les clubs de Ligue 1 de se faire plaisir en s'offrant des joueurs de renom pour plusieurs millions d'euros. Retour sur les quatre transferts qui ont rythmé l'été des amoureux du ballon rond.

Messi au PSG

C'est sans aucun doute le transfert de l'été. Même sans suivre le football, personne n'a pu passer à côté de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Après avoir passé plus de 20 ans au Barça, la Pulga, arrivé à la fin de son contrat au sein du club catalan, a rejoint le PSG pour les deux prochaines saisons, plus une en option. Un gros coup pour le club de la capitale qui s'est donc offert les services du sextuple Ballon d'Or de 34 ans. La nouvelle star du PSG a déjà foulé les pelouses de Ligue 1 pour la première fois, lors de la rencontre face à Reims, le dimanche 29 août.

Boateng à l'OL

Coup de maître pour l'Olympique Lyonnais. Lors de la dernière journée de mercato, le défenseur Jérôme Boateng a signé un contrat de deux ans avec le club rhodanien. En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin dernier, il avait été laissé libre par le club. Mardi 31 août, un accord a été trouvé assez rapidement entre les deux parties sur les conditions de la venue de l'allemand à Lyon. L'ancien joueur bavarois devrait être présenté ce mercredi 1er septembre à 15 heures.

Guendouzi à l'OM

L'annonce a été officielle dès le début du mois de juillet. Mattéo Guendouzi a rejoint l'Olympique de Marseille. Encore sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2022, le club olympien a finalement obtenu le prêt du milieu de terrain pour une saison, avec option d'achat à 11 millions d'euros. Le jeune international espoir s'est vite adapté au sein du club phocéen, puisqu'il a disputé son premier match lors de la première journée de championnat le 8 août dernier. Il a par ailleurs, inscrit son premier but en L1 face à Saint-Étienne le 28 août.

Donnarumma au PSG

Il s'agit de la révélation de l'Euro 2021. Bien connu des amateurs de Série A, le gardien Gianluigi Donnarumma, s'est engagé le 14 juillet dernier avec le Paris Saint Germain pour une durée de cinq ans. Alors qu'il évoluait depuis huit saisons à l'AC Milan, dont six avec l'équipe seniors, le jeune prodige de 22 ans est venu compléter les rangs déjà bien garnis du PSG. Si Donnarumma n'a toujours pas disputé de match avec son nouveau club, cela ne devrait tarder pour le jeune italien qui va devoir se faire une place au sein du club parisien.



Shaqiri à l'OL

C'est l'autre joli coup de Lyon en ce mercato estival. En recrutant Xherdan Shaqiri, l'Olympique Lyonnais s'est offert un nouvel ailier pour renforcer ses effectifs. Âgé de 29 ans, l'international suisse s'est engagé pour trois saisons avec les Gones. Lyon a déboursé 6 millions d'euros plus 5 de bonus afin de bénéficier des services du joueur en provenance de Liverpool.