publié le 10/12/2019 à 14:01

3e du groupe G de la Ligue des champions à l'aube de la dernière journée de la phase de poules, l'Olympique Lyonnais va-t-il parvenir à battre Leipzig pour coiffer le club allemand à la 1re place, et ainsi disputer les 8es de finale à la fin de l'hiver ? Son président se veut en tout cas optimiste avant ce match décisif de mardi 10 décembre (21 heures) au Groupama Stadium.



"C'est du bonheur parce que c'est une vraie 'finale' comme on les aime, dans un stade qui a été conçu pour la Champion's League, a lancé Jean-Michel Aulas à la veille du grand rendez-vous. Je suis persuadé que le public va être derrière son équipe et qu'on va non seulement tout faire, mais qu'on va arriver à se qualifier pour la deuxième année de suite en Champion's League".

"Donc c'est un match véritablement à enjeu, et un match où en général l'Olympique Lyonnais est toujours très bon", veut croire le président en exercice depuis 1987. L'an passé, dans la même position, Lyon était parvenu à décrocher un nul (1-1) sur la pelouse du Shakhtar Donetsk pour se qualifier, avant de butter sur le Barça. Un nul peut aussi suffire cette année pour terminer 2e.