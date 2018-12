publié le 18/09/2018 à 09:20

Le PSG remportera-t-il enfin la fameuse coupe aux grandes oreilles ? L'armada parisienne, emmenée par la triplette Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, se rend dans le stade mythique d'Anfield Road pour se mesurer au finaliste de l'édition 2018 de Ligue des champions, Liverpool.





Un duel à la mesure des attentes qui ont été portées sur l'entraîneur allemand Thomas Tuchel. Depuis que le PSG s'est fait sortir à deux reprises en huitièmes de finale, l'état-major du club parisien ne parle plus trop de remporter la Ligue des champions. Il est plus prudemment question d'"aller le plus loin où l'on peut", selon le président Nasser Al-Khelaïfi, dans le quotidien L'Équipe.

Au moment de reprendre le chemin de l'Europe, le PSG est en pleine confiance. Les parisiens ont remporté leurs 5 premiers matches de championnat et n'ont laissé échapper qu'un seul trophée domestique depuis 2015.

Une "MCN" revancharde

Thomas Tuchel a assuré lundi 17 septembre dans L'Équipe que "si on ne se focalise pas trop sur ces grands matches à venir en février, peut-être qu'on peut mieux les aborder". Mais, comme chaque année, ce sera avec les performances en compétition européenne que le PSG évaluera la réussite de sa saison.



Après quatre éliminations en quarts de finale, d'abord prometteuses, puis frustrantes, Paris reste donc sur deux sorties en huitièmes de finale, contre Barcelone à la suite d'une invraisemblable "Remontada", puis face au futur vainqueur, le Real Madrid, la saison passée. Et ce n'est pas pour rester dans le top 16 européen que le PSG s'est forgé, à l'été 2017, un trio offensif de feu, la "MCN" composée des deux joueurs les plus chers de l'histoire, Neymar et Kylian Mbappé ainsi que du 'Matador' Edinson Cavani. Ils auront à cœur de faire oublier les éliminations décevantes des années précédentes.



Liverpool, un adversaire de taille

Finalistes étincelants la saison passée sous la houlette du charismatique Jürgen Klopp, les Reds se sont, eux, bien densifiés au milieu de terrain en enrôlant notamment cet été l'international guinéen Naby Keita et le Brésilien Fabinho, un temps suivi par le PSG.



Après avoir gagné en solidité avec l'arrivée du gardien brésilien Alisson Becker et conservé cet été son étourdissant trident offensif Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, ils ont gagné leurs cinq premiers matches de championnat, comme les Parisiens.



Même si Firmino est incertain, Liverpool sera donc un sacré morceau pour des Parisiens pas encore toujours souverain dans le jeu. Le premier gros test des joueurs de la capitale cette saison.