Lionel Messi : "Il n'y a que le PSG qui peut l'accueillir" estime un spécialiste

La presse sportive mondiale n'a d'yeux que pour lui depuis la soirée de ce jeudi 5 août. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi allait quitter le club et donc voguer vers d'autres horizons.



Alors que les rumeurs de transferts du côté du Paris Saint-Germain se multiplient ces dernières heures, le journaliste Frédéric Traini, correspondant de Canal+ en Espagne et auteur de Messi, une vie en grand, estime que "sur le papier, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut accueillir".

"Il y des arguments pour Paris avec Mauricio Pocchettino (comme entraîneur), ses amis Neymar et Di Maria et le soleil parisien [...] qui est moins grisonnant que le soleil de Manchester" met en avant Frédéric Traini. "Manchester City était une destination possible à cause de la présence de Pep Guardiola et de la tirelire du club mais le départ de Kun Aguero (un grand ami de l'Argentin) au FC Barcelone" a freiné cette option.

Les graves difficultés du Barça pour rester dans les limites du fair-play financier de la Ligue espagnole sont la principal raison du départ de Lionel Messi. "Il apparaît compliqué que la Ligue espagnole accepte de rendre service au FC Barcelone" en changeant ses règles pour permettre au club de prolonger son joyau.