FC Barcelone : les 5 moments forts de Lionel Messi

Les raisons du divorce entre le FC Barcelone et Lionel Messi

C'est une page qui va se tourner pour le joueur argentin. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, le club a annoncé jeudi 5 août au sein d'un communiqué, que le contrat de Lionel Messi ne serait pas renouvelé. Une annonce choc qui a bousculé la planète football, à moins d'un mois de la clôture du mercato.

Après tant d'années de bons et loyaux services dans le club Catalan, la Pulga a accumulé les titres avec Barcelone. Où il a notamment remporté quatre fois la Ligue des Champions (2006, 2009, 2011, 2015) ou encore la Liga où il a été sacré dix fois entre 2005 et 2019.

Avec un telle carrière au sein d'un même club, le sextuple Ballon d'Or a donc disputé de nombreux matches, tous aussi uniques les uns que les autres. Retour sur les cinq moments les plus marquants de Lionel Messi au FC Barcelone.

1- Le premier but sous le maillot du Barça

C'était le 1e mai 2005. À tout juste 17 ans, Lionel Messi inscrivait son tout premier but avec le FC Barcelone. Le premier d'une très longue série, puisque l'aAgentin comptabilise 672 buts avec les Blaugrana. Face à Alabacete, sur une passe décisive de Ronaldinho, le jeune prodige faisait lever tous les spectateurs du Camp Nou en envoyant le ballon au fond des filets.



2- La pépite contre Getafe

C'est un chef-d'œuvre digne de son idole, Diego Maradona. Lors de la demi-finale de la Coupe du Roi, le 18 avril 2007, Messi a inscrit un but qui est entré dans l'histoire du Barça mais plus généralement, du football. Depuis le milieu de terrain, la Pulga a réussi à éliminer quatre joueurs de Gatafe, avant de dribbler le gardien, puis de finir l'action du pied droit.

3- La finale de la Ligue des Champions

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2006, il n'avait toutefois pas participé au match. 27 mai 2009, il dispute alors sa première finale de Champions League contre Manchester United. Face à l'une des meilleures défenses de l'époque, Lionel Messi va établir un récital technique tout au long de la rencontre. S'offrant même, le but du break d'une tête décroisée. Une image marquante, suite à la perte de sa chaussure à l'atterrissage.

4- Le premier Ballon d'Or

Après sa prestation lors de la finale de la Ligue des Champions mais aussi sur la saison entière, Lionel Messi remporte le premier Ballon d'Or de sa carrière en décembre 2009. Il devance Cristiano Ronaldo, mais aussi deux de ses coéquipiers au Barça, Xavi et Andrés Iniesta. À l'heure actuelle, c'est le joueur argentin qui détient le plus de Ballon d'Or, qui s'élève au nombre de six (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).



Lionel Messi et son premier Ballon d'Or en 2009 Crédit : JOSEP LAGO / AFP

5- Le quintuplé contre Leverkusen

7 mars 2012, huitième de finale retour face au Bayer Leverkusen. Lionel Messi livre un récital en inscrivant non pas deux ou trois buts, mais cinq ! Un quintuplé de la part de l'attaquant du Barça où l'intégralité de ses buts étaient tous plus beaux les uns que les autres. C'est donc spectacle auquel les spectateurs du Camp Nou ont pu assister, lors de cette soirée de Champions League.