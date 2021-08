FC Barcelone : dans quels clubs Lionel Messi pourrait-il aller ?

Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone avait été annoncé via un communiqué du club, jeudi 5 août. Après vingt ans de bons et loyaux services au sein du club catalan, l'argentin va devoir rebondir. Mais à 34 ans, seuls une minorité de clubs semblent pourvoir s'offrir ses talents. Un nouveau défi s'offre alors à lui, alors que la saison va reprendre dès le mois d'août pour les clubs européens.

Cette fois-ci, c'est terminé entre le FC Barcelone et Lionel Messi, faute d'avoir trouvé un accord viable avec la star du club. Ce n'est pas pour autant que Lionel Messi va raccrocher les crampons. Si l'Argentin n'a jamais connu d'autres clubs que le FC Barcelone en senior, c'est le moment pour lui, de prendre un nouveau départ. Toutefois, les clubs en mesure de l'accueillir ne se bousculent pas.

Ce n'est pas la première fois que Lionel Messi est associé au Paris Saint Germain au cours de ces dernières années. Et si cette fois-ci était la bonne ? Avec un budget illimité ou presque, grâce au Qatar, le PSG figure parmi la destination la plus probable pour la Pulga pour subvenir aux prétentions salariales du sextuple Ballon d'Or.

Autre argument, la présence de Neymar, ancien coéquipier au Barça mais aussi ami de la star argentine. Toutefois, le dossier reste à étudier puisque l'attaque du club de la capitale française semble déjà bien fournie avec Neymar, Mbappé, Icardi ou encore Di Maria.

Manchester City

Finaliste de la Ligue des Champions en 2021, Manchester City pourrait se renforcer encore un peu plus après le recrutement de Jack Grealish. Désormais à la recherche d'un club pour la saison prochaine, Lionel Messi pourrait bien devenir la nouvelle cible des Citizens. Associé à Kevin De Bruyne le duo, serait en en mesure de faire des étincelles au sein du club anglais. Néanmoins, l'arrivée de Messi semble improbable puisque le club vient de casser sa tirelire et de débourser plus de 100 millions d'euros pour s'offrir Grealish.

La MLS

Changement de continent et direction les États-Unis. Ce qui serait un deuxième coup de tonnerre si Lionel Messi venait à rejoindre la Major League Soccer, championnat nord-américain. La Pulga n'avait jamais caché son attirance pour les États-Unis : "J'ai toujours eu le rêve de pouvoir vivre et apprécier États-Unis et d'expérimenter ce qu'est leur Ligue" affirmait-il à La Sexta, en décembre dernier. Toutefois, les incertitudes demeurent quant au plan financier de la MLS.

Newell’s Old Boys

Et si un retour aux sources était possible pour Lionel Messi ? L'Argentin pourrait rejoindre le club de ses débuts des Newell's Old Boys. Le joueur avait lui même évoqué en 2019, l'envie de terminer sa carrière dans le club où il avait commencé à jouer en junior de 1994 à 2000. Si à l'époque, la Pulga était réticent et ne se voyait pas quitter le Barça pour des raisons familiales, les choses sont désormais plus simples avec l'officialisation de son départ du club Catalan.