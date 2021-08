PSG : Neymar pourrait céder son numéro 10 à Messi, en cas d'arrivée

Lionel Messi et Neymar, sous le maillot du FC Barcelone, en 2017

L'annonce de la séparation du FC Barcelone et Lionel Messi bouleverse la planète football depuis ce jeudi 5 août. Alors que les rumeurs de transfert de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps s'intensifient, son arrivée du côté du Paris Saint-Germain ne semble plus être qu'une hypothèse lointaine.

Comme le révèle RMC Sports, Neymar aurait même proposé à l’Argentin de lui laisser son numéro 10 sur la tunique rouge et bleue. Libre après l’annonce officielle de sa non-prolongation au Barça, l’attaquant de 34 ans pourrait donc bien rebondir en Ligue 1 d'ici la fin de l'été.

Néanmoins, la star argentine, qui a récemment remporté la Copa America avec sa sélection, aurait poliment refusé l’offre de son ancien coéquipier à Barcelone. C'est donc avec un autre numéro, en cas d'arrivée dans la capitale, que Lionel Messi foulera les pelouses de l'Hexagone.