Paris SG : Mauricio Pochettino prolonge son contrat jusqu'en 2023

Il veut s'inscrire dans la durée sur le banc de touche du Paris-Saint-Germain. Vendredi, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino a prolongé son contrat d'un an avec le club parisien. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2023.

"Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff", s'est réjoui Mauricio Pochettino dans un communiqué du club, alors que quelques rumeurs avaient évoqué ses envies de départ à l'issue de la saison dernière. "C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous", a-t-il ajouté.

"Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain", a dit pour sa part le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. "Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants", a-t-il également indiqué.

Deux trophées glanés avec le PSG

Ancien capitaine du PSG il y a 20 ans, l'entraîneur argentin est arrivé sur le banc parisien en janvier 2021 à la suite du limogeage de Thomas Tuchel. Mais à l'issue de la saison 2020-2021, il n'est pas parvenu à remporter la Ligue 1, devancé par Lille. En Ligue des champions, le parcours de son équipe a été ponctué de deux beaux exploits, face au FC Barcelone puis le Bayern Munich, avant de s'incliner en demi-finales contre Manchester City.

Mauricio Pochettino est tout de même parvenu à remporter le Trophée des champions, contre l'OM (2-1) et la Coupe de France, contre Monaco (2-0), soit ces deux premiers titres comme entraîneur. Désormais, il a toute la préparation estivale pour dessiner son équipe à son idée, imposer son jeu, son style, et repartir à la conquête de l'Hexagonal et, surtout, de la Coupe aux grandes oreilles dont rêve le PSG.