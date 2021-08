Lionel Messi au PSG : pourquoi son arrivée pourrait rapporter gros à l’État français

Lionel Messi n'est toujours pas arrivé au Paris Saint-Germain, mais après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, il n'y a plus vraiment de doute. Même si rien n'est officiel pour l'instant, l'attaquant argentin devrait rejoindre le PSG cette saison. L'arrivée de Lionel Messi est un gros coup pour le club parisien, mais pas seulement.

C'est un coup retentissant, sportif mais également financier et diplomatique. À Barcelone, l'impact de l'Argentin tant dans les revenus directs ou indirects du club atteignait les 30%, soit plus de 200.000 millions d'euros.

À Paris, la billetterie, mais aussi le merchandising et les contrats de sponsoring ainsi que les partenariats vont franchir un nouveau cap avec une hausse d'au moins 20% dans chaque secteur. Cela va largement booster le budget du club de la capitale et rentabiliser l'investissement en deux ans.

Le PSG va payer plus de 15 millions d'euros de cotisations patronales

L'arrivée de Lionel Messi au PSG va aussi permettre à la Ligue 1 de rayonner mondialement et même profiter à l'État français, comme Ibrahimović, Cavani ou Neymar, mais dans des proportions décuplées. Le Qatar va en effet aligner les zéros dans les comptes avec un salaire de 40 millions d'euros net par an. Paris va donc payer plus de 15 millions de cotisations patronales auxquelles s'ajouteront une vingtaine de millions d'euros d'impôt.