Messi au PSG : les premières indiscrétions sur son salaire

Lionel Messi devrait arriver sous peu au Paris Saint-Germain, peut-être même ce lundi 9 août si les derniers détails du contrat de la Pulga sont réglés entre ses avocats et les dirigeants parisiens. Ce roman de l’été que vous dévorez avec gourmandise pourrait donc très prochainement connaître son épilogue. En attendant, on savoure chaque ligne de chaque alinéa de ce nouveau chapitre de la vie de la star argentine pour les deux voire trois prochaines années.

En effet, on connaît déjà les contours de ce contrat : le sextuple ballon d'or sera le joueur le mieux payé du Paris-Saint-Germain, devant Neymar émargeant à 35 millions d’euros nets par an. Le chiffre de 40 millions annuel pour le natif de Rosario est donc totalement crédible. Paris, dont la masse salariale flirtait déjà avec les 400 millions d’euros, va détrôner le Barça pour le leadership européen, une fois le contrat de Messi signé, on espère donc ce lundi 9 août.

Pour cela, le club de la capitale devra se pencher sur deux autres priorités économiques : augmenter encore ses revenus avec des sponsors alléchés par le levier Messi, ce qui ne devrait pas être un problème, mais aussi vendre des joueurs pour équilibrer les comptes, ce qui devrait être beaucoup plus compliqué.