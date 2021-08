Lionel Messi au PSG : ce que l'on sait sur son contrat

Les choses s'accélèrent entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Trois jours seulement après l'annonce de son départ du FC Barcelone, la superstar du football doit poser ses valises dès ce dimanche soir en France. Sa visite médicale est prévue demain matin.

Tout s'est accéléré très tôt ce dimanche. Le père de Lionel Messi, qui est aussi son agent a reçu officiellement le contrat venu concrétiser les pourparlers qui ont commencé dès jeudi. Il reste toujours des détails à régler, qui pourraient ralentir l'agenda, mais les deux partis sont bien tombés d'accord. On parle déjà de deux ans de contrat, plus une année en option. Le montant du salaire net annuel s'élève à 25 millions d'euros, hors bonus et primes éventuelles. Ce dossier reste brûlant, il faut donc faire preuve de prudence concernant ce que l'on sait pour le moment.

Il n'a annoncé son départ que jeudi dernier et le Paris Saint-Germain a su faire preuve de réactivité. Le club de la capitale nous a confirmé qu'en réalité tout était prêt depuis longtemps : "Il a fallu juste réchauffer le tout et ajuster certains détails". Ce qui confirme que Paris n'a pas commencé à travailler sur le dossier hier. Cela fait des mois, si ce n'est plus, que les dirigeants parisiens travaillent dans l'ombre sur la venue de Messi.