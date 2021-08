Lionel Messi au PSG : l'Argentin n'a finalement pas pris l'avion pour Paris

Les supporters en liesse l'ont attendu ce dimanche 8 août devant l'aéroport du Bourget avant de rebrousser chemin. Lionel Messi n'est finalement pas arrivé à Paris comme initialement prévu afin de régler les derniers détails de son contrat avec le PSG. La star argentine devait faire cap vers la capitale, après son adieu déchirant hier au FC Barcelone, mais un contre-temps est venu modifier un peu ses plans.

C’est en effet un retard sur l’agenda initial qui est a contraint Lionel Messi à ne pas prendre son set privé ce dimanche mais la Pulga est bien toujours en route pour Paris. Ce dimanche, le père et agent de Lionel Messi a bien reçu le contrat envoyé par le Paris-Saint-Germain, un contrat venu concrétiser des pourparlers qui n’ont cessé de s’intensifier la semaine dernière, mais la lecture et les différentes vérifications ont pris du temps.

Et pour cause : tout et relu analysé, décortiqué par les avocats de l’Argentin. Pour le moment, il n'est pas question d'en changer les termes, c'est-à-dire 2 années de contrat plus une année en option avec un salaire de 25 millions d’euros net par an hors bonus. La visite médicale quant à elle, était prévue ce matin mais elle est évidemment reportée et l’arrivée de Lionel Messi sur le sol français n’est qu’une question de temps.