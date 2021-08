Les infos de 6h - Lionel Messi au PSG : les supporters en ébullition devant la boutique des Champs Elysées

Lionel Messi et Neymar, sous le maillot du FC Barcelone, en 2017

Laissé libre après la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi aurait donné son accord aux dirigeants du PSG pour jouer au club de la capitale cette saison, c'est en tout cas ce qui s'est laissé dire ce vendredi 6 août. Chez les fans parisiens, on en rêve déjà, des supporters se sont rués sur la boutique des Champs Elysées.

Alors qu'il sort de la boutique avec un maillot dans son sac, Angie n'en revient pas du trident offensif que pourrait aligner le Paris Saint-Germain : "Messi, Mbappé, Neymar ? C'est irréel", un peu plus loin, Samir et Yannis ne sont pas d'accord :" ça fait de la peine pour Messi de le voir sans club comme ça (...), je ne suis pas très chaud pour qu'il vienne. Qu'on le veuille ou non, Messi c'est le Barça ! C'est très bizarre."

Enfin, Tyron, qui sort de la boutique avec un maillot floqué de son surnom, n'a qu'un objectif pour le club parisien si Messi signe : "gagner la Ligue des champions, si on ne la gagne pas c'est qu'on est maudit ! Si dans les 5 prochaines années on ne gagne pas au moins 3 Ligue des champions c'est qu'il y a un problème" conclue-t-il.

