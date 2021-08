Les premiers mots de Lionel Messi depuis l'annonce de son départ fracassant du FC Barcelone. L'Argentin s'est exprimé peu après 12h ce dimanche 8 août lors d'une conférence de presse dans l'enceinte du Camp Nou à Barcelone. Le sextuple ballon d'or a officialisé en personne son départ du club catalan.

Très ému, il est arrivé au pupitre les larmes aux yeux, se les essuyant à plusieurs reprises. Dans un costume très élégant, le désormais ex-joueur du Barça a regretté ne pas pouvoir dire au revoir à ce club où il est arrivé à l'âge de 13 ans, en présence des supporters.

Il faut dire qu'entre Messi et le Barça, c'était bien plus qu'une histoire d'amour, l'Argentin y a passé toute sa vie et pratiquement toute son enfance : "la personne que je suis a été forgée grâce au Barça. J'ai tout donné mais malheureusement, je ne peux pas y rester" a-t-il déclaré, extrêmement ému et touché devant ses amis, coéquipiers ou anciens coéquipiers venus assister à la conférence de presse. Lionel Messi a par ailleurs reçu une très longue ovation à la fin de son intervention.

Une visite médicale à Paris dès ce dimanche soir ?

Alors qu'il ne fait pratiquement plus de doutes que le natif de Rosario sera un joueur du PSG dans les prochains jours, l'Argentin ne s'est pas défaussé déclarant que le Paris Saint-Germain était évidemment "une possibilité".

Il a essayé de préciser que d'autres clubs s'intéressait à lui, mais sauf cataclysme, le club de la capitale sera sa prochaine destination. C'est le seul club qui travaille vraiment sur le fond du dossier. Lionel Messi est d'ailleurs attendu, peut être dès ce dimanche 8 août à Paris et pourrait même passer sa visite médicale dans la soirée ou ce lundi 9 août dans la matinée.

Au sein de l'Etat major parisien, le service communication, notamment avec ses dirigeants, qui étaient pour certains en vacances en Espagne et qui vont faire leur retour à Paris, vont préparer l'arrivée imminente de Lionel Messi. Ce dernier ne s'en est pas caché : il sera un adversaire du FC Barcelone cette saison et autant avait-il pleuré pour parler du Barça, autant dire que dès qu'il a fallu parler de son avenir, la Pulga est redevenue extrêmement sérieuse.

