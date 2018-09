publié le 26/09/2018 à 14:22

Les abonnés de Canal+ n'entendront pas la voix de Laurent Paganelli dimanche 30 septembre lors du match de clôture de la 8e journée de Ligue 1 entre Lille et Marseille (21h). L'homme de terrain de la chaîne cryptée pour les grandes affiches, qui interviewe les joueurs et livre certaines informations depuis la pelouse, déclare officiellement forfait pour "raisons personnelles".



Par ailleurs, Canal+ dément très énergiquement les rumeurs de sanction à son égard, mercredi 26 septembre. Cet épisode intervient trois jours après une prise de bec entre celui qui est surnommé "Paga" et le commentateur Stéphane Guy lors du match de dimanche 23 septembre entre Lyon et Marseille (4-2).

Les deux hommes ont eu un différend à l'antenne après le 2e but lyonnais, signé Bertrand Traoré mais entaché, selon les Marseillais, d'une faute préalable sur Florian Thauvin. Ces derniers ont demandé de faire appel à l'assistance vidéo, a précisé Laurent Paganelli. Réponse de Stéphane Guy : "ce n'est pas aux joueurs de demander la vidéo".

La prochaine fois je dirai plus rien, ça vous ira comme ça ? Laurent Paganelli Partager la citation





"La prochaine fois je dirai plus rien, ça vous ira comme ça ?, lâche alors l'ancien joueur, âgé de 55 ans. Non mais je vois que ça te fait la gueule, je me tairais". "'Paga', on est aussi là pour expliquer la règle du VAR", poursuit Stéphane Guy. "Ouais c'est bien, j'ai compris", conclut Laurent Paganelli.



Selon les informations de RTL, c'est l'ancien gardien de Lyon et Caen Rémy Vercoutre, retraité des pelouses depuis la fin de la saison dernière, qui devrait occuper le rôle d'homme de terrain lors de Lille-Marseille. Ce match sera également à suivre en direct sur RTL et RTL.fr.