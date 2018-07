publié le 30/05/2018 à 13:20

Plus de 1,153 milliard d'euros par an : voilà donc le nouveau montant des droits de diffusion de la Ligue 1 à la télévision, pour la période 2020-2024. La Ligue de football professionnel (LFP) l'a dévoilé mardi 29 mai. C'est le groupe espagnol Mediapro qui a raflé les principaux "lots" mis aux enchères, aux dépens notamment du diffuseur historique depuis 1984, Canal+. Les droits pour la période 2016-2020 s'élevaient à 762 millions d'euros.





"Aujourd'hui, c'est un vrai coup dur pour Canal, c'est une évidence, commente Charles Biétry, l'ancien directeur des sports de la chaîne cryptée (1984-1998). Le foot faisait partie des grosses motivations d'abonnement". Toutefois, pour l'actuel consultant au club de Lille, âgé de 74 ans, "Canal n'est pas mort", à condition de "trouver un autre modèle, de "se retrousser les manches".

Biétry explique notamment que "peu de personnes s'abonnaient uniquement pour le foot (...) Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui venait s'abonner à Canal+ et qui adorait le foot était content aussi d'y venir parce qu'il y avait les Nuls, le cinéma, la multi-diffusion. L'abonné seul à la Ligue 1, il est rarissime".

L'ancien journaliste convient que Canal est "en danger". Mais il souligne qu'il "reste deux ans pour renégocier avec Mediapro". Le groupe espagnol peut en effet "sous-licencier ou pas, c'est à sa discrétion car c'était prévu dans l'appel d'offres", a indiqué le directeur général de la LFP Didier Quillot.