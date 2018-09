publié le 19/09/2018 à 13:51

Au lendemain des dysfonctionnements rencontrés par de nombreux utilisateurs de RMC Sport, Alain Weill, le directeur général du groupe Altice Europe, maison-mère de SFR et RMC Sport, annonce sur RTL le lancement d'une offre incluant les chaînes Canal+, BeIN SPORTS et RMC Sport "pour moins de 39 euros par mois". Cette offre sera valable "la semaine prochaine", fait-il savoir.



Alain Weill a annoncé la nouvelle tandis qu'il répondait à un auditeur de RTL qui revenait sur les dysfonctionnements survenus mardi 18 septembre sur l'application RMC Sport et déplorait la fragmentation de l'offre foot à la télévision. "Je ne suis pas abonné à RMC Sport parce qu'à l'heure actuelle, vous prenez BeIn Sports, vous prenez Canal et vous prenez RMC Sport, vous en avez pour 80 à 100 euros, expliquait Franck. À l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre."