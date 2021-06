Tous les samedis dans le journal de 8h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 26 juin, il l'annonce : le successeur de Christophe Galtier à Lille, sacré champion de France en mai dernier, sera Laurent Blanc (55 ans).

Galtier, élu meilleur coach de la saison par ses pairs, a en effet "décidé de ne pas faire de vieux os à Lille et de partir à Nice, où il va d’ailleurs en retrouver des vieux os vu la population locale", s'amuse d'abord le chroniqueur de 53 ans. "Du coup, pour le remplacer à la tête des Dogues, la logique c’est Laurent Blanc".

"La logique, un parce que mine de rien les Lillois vont jouer la Ligue des champions. Donc, avoir un coach qui a fait quart de finale avec Bordeaux et le PSG, ça peut intéresser le club, pour qui ces dernières saisons, la Ligue des champions c’est le Salon de l’Agriculture : on voit les poules et on repart. Deux parce que le président de Lille, c’est Olivier Létang, qui fut directeur sportif au PSG entre 2013 et 2017 avec sous ses ordres, devinez qui ?"

Laurent Blanc à Lille, sur un malentendu, ça peut marcher Florian Gazan

"Alors, certes, Laurent Blanc n’est actuellement pas libre. Après quatre ans sans entrainer, à se prendre chaque été la même vanne - 'il a trouvé un club, mais c’est un club de golf' -, il a signé en décembre dernier avec Al-Rayyan, au Qatar, le club du Cheikh Al Thani, qui lui en avait d’ailleurs fait un de chèque : 22 millions d’euros puisque c’est aussi lui le patron du PSG. Comme quoi le qatari n’est pas rancunier".

"Lolo Blanc a fini 3e du championnat national, atteint la finale de la Coupe de l’Émir et été éliminé, ça ne l’a pas dépaysé, en 8es de finale de la Ligue des champions version asiatique, détaille Florian Gazan. Mais il l’a dit lui-même : 'au Qatar, le niveau n’est pas fameux', sous-entendu 'à l’aide, sortez-moi de là'. Et même s’il lui reste un an de contrat, ça ne devrait pas l’empêcher de retrouver la chaleur des supporters lillois (...) Comme dirait un autre Blanc, Michel, dans Les bronzés font du ski : Laurent à Lille, sur un malentendu, ça peut marcher".