Pourquoi le parfum le plus célèbre au monde, le n°5 de Chanel porte ce numéro

Ce parfum à l'origine n'était pas destiné à être commercialisé. Car à cette époque, la maison Chanel n'en fait pas. En deuil après la mort tragique de l’amour de sa vie, Boy Capel, en 1919, Coco charge le parfumeur Ernest Beaux de lui fabriquer une fragrance unique et inimitable qui viendrait symboliquement combler le vide laissé par cette tragique disparition.

Il faut dire que la mythique couturière est très portée sur l’ésotérisme et la symbolique. Par exemple, son célèbre logo, ces 2 C entremêlés pour elle représente cet amour brisé mais éternel, le C de Chanel uni à jamais avec le C de Capel…

Ernest Beaux se met au boulot et concocte plusieurs échantillons qu'il soumet à Gabrielle Chanel. Chacun est dans un flacon numéroté de 1 à 5 et de 20 à 24. La créatrice de mode les hume les uns après les autres et s'arrête sur un composé de plus de 80 ingrédients. C'est celui-ci qui lui plait. Il est dans le flacon numéro 5.

Coïncidence troublante car le 5 est le chiffre porte-bonheur de Coco Chanel depuis qu'elle est enfant. Chiffre qui la suit depuis. Par exemple, elle s'assoit toujours sur la 5ème marche de l’escalier qui mène de sa boutique à son appartement rue Cambon pour regarder ses défilés sans être vue. Et dans cet appartement, il y a un lustre en cristal dont les branches forment un 5…

C'est pour cela que lorsque le parfumeur lui demande le nom qu'elle va donner à ce parfum, Gabrielle Chanel lui répond : "Je lance ma nouvelle collection, le 5 mai, cinquième mois de l'année, alors laissons-lui ce numéro qu’il porte et ce numéro 5 lui portera chance !".

Prophétie qui se réalisera puisqu’aujourd'hui encore 100 ans après sa création en 1921, le N°5 est encore le N°1 des parfums vendus dans le monde…

