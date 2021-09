Kylian Mbappé : Fayza Lamari, sa mère, son soutien infaillible

Fayza Lamari et son fils Kylian Mbappé en décembre 2020

Tous les dimanches désormais, c’est l’heure de découvrir un homme ou une femme dont la notoriété est inversement proportionnelle à son importance, c’est l’Illustre Inconnu de Florian Gazan.

Aujourd'hui, parlons de Fayza Lamari. Vous ne la connaissez pas et pourtant, vous allez voir, vous la connaissez tous. Fayza Lamari a 47 ans, elle est Algérienne, originaire d’Amizour en Kabylie, cette région à qui le foot français peut dire merci pour Zidane et Benzema. Mais le sport qu’elle choisit, elle, c’est le handball qu’elle pratique à haut niveau, en 1ère division même avec son club, l’AS Bondy en Seine-Saint-Denis. Ses partenaires et ses adversaires de l’époque se souviennent d’une joueuse assez sanguine qu’il ne fallait pas trop aller titiller.

Mais c’est deux plus tard, en 1998, le 20 décembre précisément, dans une clinique du 19ème arrondissement à Paris que sa vie va changer. Et quelque part la nôtre aussi. Surtout si on aime le foot. Elle devient ce jour-là la maman d’un petit garçon métisse. Son prénom : Kylian. Son nom, celui de son papa d’origine camerounaise : Mbappé !

Une mère exigeante à l'école

Car oui Fayza Lamari, c’est la maman de Kylian MBappé, une maman poule mais pas forcément une maman cool car elle l’a éduqué à la dure, pour son bien. Faut dire qu’enfant surdoué, et pas qu’avec un ballon, il était turbulent à l’école. Du coup, en 5ème, elle lui avait donné une fiche à faire remplir par ses professeurs pour savoir s’il s’était bien comporté en classe.

Et quand c’est avec les autres gamins qu’il avait une attitude déplacée, là aussi, maman Fayza intervenait. Tiens, un jour qu’il s’était moqué du blouson d’un camarade, pour le punir, elle l’a obligé à aller au collège le reste de la semaine avec des chaussures à scratch et un pantalon pattes d’èph. On est durs parfois avec MBappé, mais avec Fayza, sa maman, il a été à bonne école.

Un soutien de taille dans sa carrière de footballeur

Quand Kylian Mbappé a commencé à jouer en pro en 2015, sa maman Fayza lui a passé un savon le jour où elle a découvert qu’il avait fait cirer ses chaussures de foot par un employé de l’AS Monaco. Quand on vient d’un quartier populaire, on ne fait pas ça. Ah je vous dis, elle ne le lâche pas d’une semelle. Tiens par exemple, comme une maman amène son gamin au foot, elle, elle a fait pareil, en voiture, mais à Clairefontaine pour sa 1ère sélection avec les Bleus.

Aujourd’hui elle est toujours à ses côtés, Kylian disait d’elle d’ailleurs dans Paris Match que c’est sa confidente, qu’elle sait tout de lui, même les petites copines. C’est elle aussi qui gère dans l’ombre l’image, le site Internet et les contrats publicitaires de la pépite du foot français, car chez les MBappé, on fait ça en famille, la preuve, leur société s’appelle KEJWF : K comme Kylian, E comme Ethan, son petit frère, W comme Wilfrid, son papa, J comme Jirès Kembo, son demi-frère et donc F comme Fayza, sa maman, cette illustre inconnue qui ne l’est plus.